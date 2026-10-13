8 kişiyi yaraladı! İki eline bıçak bağlayıp kalabalığın arasına daldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kore’nin Incheon kentindeki bir ticari komplekste, iki eline bağladığı bıçaklarla çevredekilere saldıran şüpheli 8 kişiyi yaraladı.
Güney Kore’de bir ticari komplekste yaşanan bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Yerel saatle 13.50 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 60'lı yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şüpheli, iki eline bağladığı bıçaklarla binanın bodrum katından ikinci katına kadar yürüyen merdivenlerde ilerleyerek çevredeki insanları hedef aldı. Yaşanan saldırıda 8 kişi yaralandı. Saldırganın, çevredeki insanların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği bildirildi.
1 kişinin kalbi durdu
Saldırı sonucu yaralanan 8 kişiden 1'inin kalbinin durduğu, 7 kişinin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.