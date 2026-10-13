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Gündem Ankara merkezli 9 ilde ‘Change’ operasyonu: 11 gözaltı! Şasi numaralarını değiştirip kimlik transferi yapmışlar
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Ankara merkezli 9 ilde ‘Change’ operasyonu: 11 gözaltı! Şasi numaralarını değiştirip kimlik transferi yapmışlar

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Ankara merkezli 9 ilde ‘Change’ operasyonu: 11 gözaltı! Şasi numaralarını değiştirip kimlik transferi yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, deprem, yangın ve trafik kazaları nedeniyle tamir edilemeyecek derecede hasar gören araçların kimlik bilgilerinin başka araçlara aktarıldığı bir “change” sistemi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin araçların motor ve şasi numaralarını kimyasal kullanarak değiştirdiği ve hurdadaki araçların kimliğini başka araçlara aktardığı tespit edildi. Olay ile ilgili 11 kişi yakalanırken, firari 6 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları üzerinde kimyasal sıvılar kullanılarak oynama yapıldığı tespit edildi.

HURDAYA ÇIKAN ARAÇLARIN KİMLİKLERİNİ KULLANDILAR

Soruşturmada, deprem, yangın veya trafik kazası sonucu tamir edilemeyecek seviyede hasar gören araçların motor ve şasi bilgilerinin silinerek veya değiştirilerek başka araçlara aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, aynı marka ve modeldeki araçları eşleştirerek ağır hasarlı araçların kayıtlarını başka otomobiller üzerinde kullandıkları tespit edildi.

Başsavcılığın tespitlerine göre sistem kapsamında; 5 yakalamalı/hacizli araç ile yurt dışından Türkiye’ye getirilen 6 araç olmak üzere toplam 11 araca “change” işlemi yapıldı. Böylece araçların gerçek kimlik bilgilerinin değiştirilerek farklı kayıtlar üzerinden kullanılmasının sağlandığı belirlendi.

MOTOR VE ŞASİ NUMARALARINA KİMYASAL MÜDAHALE

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de kullanılan yöntem oldu. Şüphelilerin araçların motor ve şasi numaralarının bulunduğu bölümlere kimyasal sıvı uygulayarak mevcut numaraları değiştirdikleri, ardından ağır hasarlı araçlara ait bilgileri bu araçlara uyarladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basıldı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı’da toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, change işlemi yapılan araçların tedarik zinciri, kimlik bilgilerinin hangi araçlardan aktarıldığı ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle araştırılması devam ediyor.

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