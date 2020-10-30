Disipline sevk edilen Ümit Özdağ'dan yeni 'Kavuncu' mesajı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; partisinin kendisini Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin açıklamada bulundu.

FETÖ iddialarının gündemden düşmediği İYİ Parti'de sular durulmuyor. Gündemi sarsan sözlerinin ardından İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'dan son dakika açıklamaları geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disiplin kuruluna sevkine ilişkin, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir" açıklamasını yaptı.

"İl başkanı kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamıştır"

Prof. Dr. Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesine neden olan konunun katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir sivil toplum örgütünün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesi istemek olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"İl Başkanı (Buğra Kavuncu), bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Keza, İYİ Parti'nin değişik makamlarındaki yetkilileri, İYİ Parti'nin yüksek menfaatlerini savunacak bir pozisyon alacak ve gerçeği arayacakları yerde, beni suçlamayı tercih etmişlerdir. Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti'yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir."