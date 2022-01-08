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Kadın - Aile Dişinizi 3 dakika kömürle fırçalayın sonuca inanamayacaksınız
Kadın - Aile

Dişinizi 3 dakika kömürle fırçalayın sonuca inanamayacaksınız

Sağlıklı, beyaz, plaktan ve tartardan arınmış dişler, çoğumuzun hayali ve güzel görünmenin olmazsa olmazlarından biridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:49:00 - 2022-01-08 17:53:17
Dişinizi 3 dakika kömürle fırçalayın sonuca inanamayacaksınız

Dişlere, diş etleri veya protezlere tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürükte bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirir. Tartar, dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, dip fırçalama yapılmaması gibi nedenlerden dolayı zaman içinde oluşur. Peki diş tartarları, kirleri nasıl temizlenir?

Dişinizi 3 dakika bu karışımla fırçalayın neticeye inanamayacaksınız

Sigara, kahve gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan diş kirlerine sahipseniz; Bir tablet etkin kömür ile bir ölçü suyu karıştırın. Diş macunu gibi fırçaya sürün. Karışımı diş macunu gibi fırçaya sürerek dişlerinizi fırçalayın. 3 dakika bekleyin ve ağzınızı çalkalayın. İlk fırçalamada farkı göreceksiniz.

Etkin kömür, karbonlaştırılmış hindistan cevizi kabukları, turba, petrol kok kömürü, maden kömürü, zeytin çekirdekleri veya talaş ile yapılan ince siyah bir tozdur. Kömür çok yüksek sıcaklıklarda işlenerek “aktive” edilir. Yüksek sıcaklık, iç yapısını değiştirerek gözeneklerinin ebadını küçültür ve yüzey alanını çoğaldırır. Bu olağan kömürden daha gözenekli bir odun kömürü ile sonuçlanır. Etkin kömür, mangal kömürü ile karıştırılmamalıdır. Her ikisi de aynı esas malzemeden yapılsa da, mangal kömürü yüksek sıcaklıklarda “aktive edilmemiştir”.

 

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