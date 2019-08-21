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Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu

Dün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "diş çekimi sonrası gözünü kaybetti" iddiasına Hatay Valiliği, "gerçeği yansıtmıyor" diyerek son noktayı koydu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu

Hatay Valiliği bazı internet sitelerinde yer alan "Diş çektirdi, gözünü kaybetti" şeklindeki haber ve iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilgili haberlerde "Mustafa Bulat isimli vatandaşın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği" iddiası üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası ortaya çıktı

Açıklamada hastanın 28 Mart'ta İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezine başvurduğu ve bu tarihte hastanın panoramik röntgeninin alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Antibiyotik tedavisi sonrası hastanın 16 Mayıs'ta tekrar merkeze geldiğinde diş hekiminin hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark ettiği, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle aldığı bildirildi.

Ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konuldu

Çukurova Üniversitesi Hastanesinde hastaya ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekraren ifade etmek gerekirse, göze yapılan müdahalenin sebebi yukarıda özetlenen hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
  1. Hatay Valiliği
  2. İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezi
  3. Antibiyotik tedavisi
  4. Çukurova Üniversitesi Hastanesi
  5. kötü huylu kanser
  6. Çukurova Üniversitesi

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