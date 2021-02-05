Dışileri'nden Batı'ya tepki: İçişlerimize karışmak kimsenin haddine değil

Batı’daki en ufak protestolarda yaşanan orantısız müdahalelere vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye’de toplantı ve gösteri hakkı anayasal güvence altında. Üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasadışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır. Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz.”