Dışişleri Bakanı Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov’i kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile başkentte görüştü.
