  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Siyaset Dışişleri Bakanı Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü
Siyaset

Dışişleri Bakanı Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, Rüstem Umerov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov’i kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile başkentte görüştü.

Türk diplomasisinde Hakan Fidan markası: 2025 yılında 50 ülkeye 73 çıkarma yaparak rekor kırdı!
Türk diplomasisinde Hakan Fidan markası: 2025 yılında 50 ülkeye 73 çıkarma yaparak rekor kırdı!

Gündem

Türk diplomasisinde Hakan Fidan markası: 2025 yılında 50 ülkeye 73 çıkarma yaparak rekor kırdı!

Bakan Fidan'dan 2026 mesajı
Bakan Fidan'dan 2026 mesajı

Gündem

Bakan Fidan'dan 2026 mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23