Dişçiler açık mı? | Diş hekimleri çalışıyor mu?
Dişçiler çalışıyor mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi hastaneye gitmekten çekiniyor. Özellikle diş sorunları yaşayanlar dişçilerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, diş randevusu veriliyor mu? | Dişçiler çalışıyor mu?
Koronavirüs salgınında diş hekimleri yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu sebeple salgının ilk döneminde diş hekimleri hizmet vermedi. Peki, dişçiler açık mı? | Diş randevusu alınıyor mu?
Dişçiler açık mı? | Diş hekimleri çalışıyor mu?
Pandeminin ilk döneminde diş hekimleri çalışmıyordu. Ancak alınan tedbirlerin ardından diş hekimleri çalışmaya başladı. Diş hekimlerinden randevu alabilmeniz mümkün.
Diş muayeneleri öncesinde hastaların ateşleri ölçülüyor, HES kodu isteniyor. Bazı özel klinikler günlük hasta sayısını kurallara daha hassas şekilde uyulması için azaltıldı.
Diş muayenehanelerinde gazete, dergi bulundurulmuyor. Ayrıca oturma düzeni sosyal mesafeye göre belirleniyor.