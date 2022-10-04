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Gündem Dışarıda düşman aramaya ne gerek var? İçten yıkılıyoruz! İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan şerefsizlerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Alkollüydük'
Gündem

Dışarıda düşman aramaya ne gerek var? İçten yıkılıyoruz! İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan şerefsizlerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Alkollüydük'

Türkiye'nin konuştuğu skandal olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Alkol sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şerefsiz gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ilk ifadelerinde, "Alkollüydük, hatırlamıyoruz" dedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2022-10-04 14:56:00 - 2022-10-04 15:04:25
Dışarıda düşman aramaya ne gerek var? İçten yıkılıyoruz! İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan şerefsizlerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Alkollüydük'

İzmir’in Çiğli ilçesinde 26 Eylül’de yaşanan olayda sosyal medya hesaplarından herkesi dehşete düşüren görüntüleri paylaştı. Çiğli’deki bir evde çekilen görüntülerde alkol alan iki şerefsiz köpek içki sofrasında Kur’an-ı Kerim‘i yırtıp ateşe verdi.

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şüpheliler gelen tepkiler üzerine daha sonra videoyu hesaptan sildi.

SİBER SUÇLAR VE GÜVENLİK ŞUBE ORTAK OPERASYONU

Olayın ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Tekel büfesi çalışanı Berke Can Ç. (22) ile garson Mert Atakan D.’nin (24) adlışeref yoksunu soysuzların adreslerinin belirlenmesinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İki şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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