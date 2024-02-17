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Gündem Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Gündem

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday

Yeniakit Publisher
2024-02-17 15:52:00 - 2024-02-17 15:55:35
Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti Ankara adayını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; DEM'in adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı terörden tutuklu Gültan Kışanak oldu.

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıkladı.

Dışarıda ararken içeride buldular!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamasına göre; Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Öztürk Türkdoğan ile terör tutuklusu Gültan Kışanak oldu.

Terör sevici Kışanak,  Kobani Davası kapsamında cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Kışanak’a “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 yıl hapis cezası verilmişti.
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