Dışarı çıkan çocukların paten keyfi

Van’da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, paten kaymanın tadını çıkardı.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart’tan itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olanlar 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde 50 gün sonra dışarı çıktı.

Paten keyfi renkli görüntüler oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra çocuklar parklara koşarak dışarı çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi Kent Parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, paten kayarak şov yaptı.

İHA muhabirine konuşan çocuklar, daha önce paten kaydıkları parka iki ay sonra gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin kurallara uyması durumunda yine güzel günlere kavuşacaklarını söyledi.