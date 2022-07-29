Dışa bağımlılık sona erecek! Türkiye'de üretildi

Konya'da savunma sanayisine yönelik faaliyette bulunan bir firma, yaklaşık 3 yıllık AR-GE çalışmaları sonrasında çeşitli çap ve boyda tabanca şarjörü üretimine başladı. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde sac metal kalıbı üretimi yapan Fatih ve Veliyettin Yaşın kardeşlere ait şirket, savunma sanayisi alanında da çalışmalar yürütüyor.

Şirket yöneticileri, yüksek kabiliyet gerektiren özel parça ve aksam üretimiyle öne çıkan tecrübelerini, Türkiye'de üretilmeyen tabanca şarjöründe de aktarmaya karar verdi. Alanında uzman mühendislerin de yer aldığı AR-GE ekibinin 3 yıllık çalışmasının ardından, bu yıl çeşitli çap ve boyda tabanca şarjörü üretimine başlandı.

Yerli firmalarca üretilen ve yurt dışında özellikle ABD piyasasında boy gösteren tabancalarda kullanılması için görüşmelere başlayan Yaşın kardeşler, yıllık yaklaşık 500 bin adet üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İlk sipariş için üretim başladı

Fatih Yaşın, AA muhabirine, şarjör ithalatının önüne geçilmesi için projeyi başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de yerli üretim yapan firmaların tabanca şarjörlerini ithal ettiğini anlatan Yaşın, "Geçmişte av tüfeği şarjörleri üretimi yapıyorduk. İleriki dönemde yivli tüfekler ve tabancaların şarjör üretimine başladık. Türkiye'de tabanca imalatçısı firmaların ithal ettiği şarjörlerin üretimine de başladık. Şarjörlerin 3 yıllık AR-GE aşaması vardı. Bununla ilgili üretim prosesleri hazırlandı, kalite kontrolleri yapıldı. Bu yıl, yurt dışından gelen şarjörlerle aynı şartlarda çalışabilecek kabiliyete sahip ürünü çıkardık." diye konuştu.

"Yurt dışına bağımlılık 25-30 milyon avro civarı"

Yaşın, sektörün çok ciddi miktarda şarjör ithalatı yaptığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de tabanca üretiminde duayen firmalar, şarjör haricinde bütün aksamı imal edebiliyor. Ancak şarjörde dışa bağımlı olduğu için ürünlerine yüzde 100 yerli diyemiyorlar. İnşallah bu noktada firmalara çözüm ortağı oluyoruz. Ülkenin bu sektörde yurt dışına bağımlılığı 25-30 milyon avro civarı. Firmalara ürün temininde fiyatıyla avantaj sağlayacağını öngörüyoruz. 6 büyük firma ile görüşme yaptık. Bir firmamız için seri üretime başladık."