Dış ticaretin mayıs açığı 5.9 milyar $

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 516 milyon dolar artarak 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar yükselerek 1 milyar 156 milyon dolara çıktı.