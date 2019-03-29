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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK dış ticaret verilerine göre; 2019 Şubat döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat da yüzde 16,9 azaldı.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK dış ticaret verilerine göre; 2019 Şubat döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat da yüzde 16,9 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı yüzde 63,1 azaldı


Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Şubat ayında yüzde 69,4 iken, 2019 Şubat ayında yüzde 86,4’e yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,2 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 2,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,4 arttı, ithalat yüzde 16,9 azaldı.



İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı


Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 741 milyon dolar ile İspanya takip etti. Rusya’danyapılan ithalat, 2019 yılı Şubat ayında 1 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon dolar ile Almanya ve 842 milyon dolar ile ABD izledi.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu


Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsadığı belirtilirken, Şubat ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,2 olurken, Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 gerçekleşti.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 14 milyar 308 milyon dolar oldu


Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. Şubat ayında ithalat ise yüzde 19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,1 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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