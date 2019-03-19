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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Ocak 2019’da yüzde 5,5 azaldı.

19 Mart 2019 Salı 10:21
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Ocak 2019’da yüzde 5,5 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, yakıtlarda yüzde 16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 3,1 azaldı


İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalırken, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı.



İhracat miktar endeksi yüzde 11,9 arttı


İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 65,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 azaldı.



İthalat miktar endeksi yüzde 24,9 azaldı


İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 25,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,1 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 157,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 artarak, 2019 Ocak ayında 162,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 129 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artarak, 2019 Ocak ayında 144,4 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,9 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 110,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,9 artarak, 2019 Ocak ayında 117,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 145 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,3 azalarak, 2019 Ocak ayında 108,3 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Ocak ayında 101,6 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:21
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