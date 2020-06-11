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Ekonomi

Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:39:00 - 2020-06-11 11:40:31
Dış ticaret endeksleri açıklandı

Verilere göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 0,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,14 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,15, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Nisan 2019’a göre malzeme endeksinde yüzde 1,95, işçilik endeksinde yüzde 15,45 artış gerçekleşti. Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,29, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,77 artış gösterdi. Nisanda, mart ayına göre malzeme endeksi de yüzde 1,80, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69 yükseldi.

 İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 0,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,14 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,15, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Nisan 2019’a göre malzeme endeksinde yüzde 1,95, işçilik endeksinde yüzde 15,45 artış gerçekleşti. Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,29, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,77 artış gösterdi. Nisanda, mart ayına göre malzeme endeksi de yüzde 1,80, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69 yükseldi.

 

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