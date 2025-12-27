Dış ticaret arttı, şirketler İK ve bordroda dijitale yöneldi

Dış ticaret hacmindeki yükseliş, şirketlerin yalnızca üretim ve satış süreçlerini değil, insan kaynakları ve bordro yönetimini de dönüştürüyor. POZİTİF Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, artan işlem hacmi ve hız baskısının, firmaları manuel yöntemlerden uzaklaştırarak standart, dijital ve entegre İK çözümlerine yönelttiğini söyledi. Ayas, özellikle mevzuat uyumu ve veriye dayalı yönetim ihtiyacının bu dönüşümde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Ayas, "2022 verileri, Türkiye'de işletmelerin yaklaşık yüzde 60'ının personel ve İK yönetimi için bir yazılım kullandığını, yüzde 40'ının ise süreçleri hala manuel yöntemlerle yürüttüğünü göstermektedir. Özlük işlemlerinde fiziksel evrakla ilerleyen şirket oranının kayda değer seviyede olması, denetlenebilir kayıt ve süreç standardı ihtiyacını artırmaktadır. Buna karşın eğilimin pozitif olduğu; şirketlerin önemli bir bölümünün İK süreçlerinde dijital çözümlere yatırım yapmak istediği görülmektedir. Dijital araçların yaygınlaşması, yalnızca hız değil aynı zamanda veri bütünlüğü ve raporlanabilirlik beklentisini de yükseltmektedir. Bu nedenle İK ve bordro yönetimi, tekil görevler toplamı olmaktan çıkıp uçtan uca uyum ve verimlilik alanına dönüşmektedir" diye konuştu.

Dijitalleşme odaklı projelerin önemi

Ayas, bu dönüşümün en kritik noktasının 'uyum + otomasyon' dengesini birlikte kurmak olduğunu belirterek "Mevzuatın sık güncellendiği yapılarda, doğru kayıt ve doğru süreç tasarımı rekabet avantajına dönüşüyor. İK ve bordro süreçlerinin dijitalleşmesi, sadece hız değil; izlenebilirlik ve karar kalitesini de büyütüyor. Şirketler, manuel takipten entegre platformlara geçtikçe yönetim zamanı stratejik alanlara kayıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Pozitif Güç Şirketler Grubu, bordrolama, insan kaynakları yönetimi, SGK danışmanlığı, mali müşavirlik ile vergi ve iş hukuku danışmanlığını entegre bir çatı altında sunmaktadır. Grup, Arel Üniversitesi TEKMER iş birliğiyle geliştirilen E-İK360 Entegre İnsan Kaynakları Platformu gibi dijitalleşme odaklı projelerle bu dönüşümü sahaya taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

“Bordro modeli işletmelerin odağını stratejiye çeviriyor”

Ayas, "Bordro yönetimi, yüksek doğruluk ve sürekli mevzuat takibi gerektirdiği için işletmelerde en fazla zaman tüketen operasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Araştırma bulguları, şirketlerin yalnızca bir bölümünün bordro işlemlerini kendi bünyesinde yazılımla yönettiğini; geri kalanının ise manuel yöntemlere veya dış kaynak kullanımına yöneldiğini göstermektedir. Outsource modellerinin tercih edilmesinde maliyet avantajı, operasyonel verimlilik ve mevzuat karmaşıklığını uzmanlığa devretme motivasyonu öne çıkmaktadır. Otomasyon tarafında ise bordro ve zaman yönetimi modülleriyle İK operasyonlarında yüksek oranlı zaman tasarrufu elde edilebildiğine ilişkin bulgular dikkat çekmektedir. Entegre İK yazılımlarının operasyonel maliyetleri aşağı çektiği, tekrar eden iş yükünü azaltarak ekiplerin çalışan deneyimi ve yetenek yönetimi gibi alanlara daha fazla zaman ayırmasını sağladığı aktarılmaktadır. Böylece şirketler hem uyum hem verimlilik tarafında daha ölçülebilir bir yönetim düzenine geçmektedir" dedi.

“Ölçeği büyüteceğiz”

Ayas, "Pozitif Güç Şirketler Grubu, Türkiye merkezli çok yönlü bir hizmet ve danışmanlık şirketleri grubu olarak bordro outsource ve 360° entegre hizmet modeliyle konumlanmaktadır. Grup; bordrolama, İK yönetimi, SGK danışmanlığı, mali müşavirlik ile vergi ve iş hukuku danışmanlığı gibi kritik alanlarda entegre çözümler sunmaktadır. Bizim için temel hedef, bordro ve İK süreçlerini tekil hizmetler yerine uçtan uca yönetilebilir bir yapıya kavuşturmak ve bunu veriye dayalı hale getirmektir. Önümüzdeki dönemde dijitalleşmeyi derinleştirerek ölçeklenebilir çözümler üretmeye ve işletmelerin yasal uyum yükünü daha öngörülebilir bir modele taşımaya odaklanıyoruz. KOBİ'lerden orta ve büyük ölçekli firmalara uzanan geniş bir müşteri portföyünde, iş ortağı yaklaşımını büyütmeyi öncelikli görüyoruz. Ar-Ge ve teknoloji entegrasyonunu merkeze alarak, entegre platform yaklaşımını daha da yaygınlaştıracağız. Sürdürülebilir ve kontrollü büyüme anlayışıyla, şirketlerin strateji ve büyümeye odaklanmasını sağlayan bir operasyon mimarisi kurmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.