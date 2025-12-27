  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Definecilerin gözü döndü!

IHA Giriş Tarihi:
Definecilerin gözü döndü!

Denizli’nin Buldan ilçesinde 30 metrelik devasa çukur açıp tarihi eser arayan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

#1
Foto - Definecilerin gözü döndü!

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiinde kaçak kazıcılara yönelik operasyon yapıldı.

#2
Foto - Definecilerin gözü döndü!

Yapılan operasyonda kazılan bölgenin çevre genişliği ve derinliği dikkat çekti.

#3
Foto - Definecilerin gözü döndü!

20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, kurulan düzenek ve ekipmanlarla yaklaşık 30 metre derinliğe inildiği gözlendi.

#4
Foto - Definecilerin gözü döndü!

Yapılan operasyonda iki şahıs suçüstü yakalanırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!
Dünya

Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!

Terörist İsrail'in propaganda bültenlerinden The Jerusalem Post, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Türkiye’nin Sur..
Her anı rezalet! Aldattığı karısını, sevgilisi ile kız arkadaşına öldürtmüş!
Gündem

Her anı rezalet! Aldattığı karısını, sevgilisi ile kız arkadaşına öldürtmüş!

Burdur'da kocasının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile onun kız arkadaşınca öldürülen 2 çocuk annesi Özge Bedir olayında, savcılık koca dah..
İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur
Gündem

İslami otellerin önemi bir kez daha ortaya çıktı! Karma havuz dayatmasının sonu ancak böyle olur

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), günübirlik havuz kullanımında tek başına gelen erkek müşteriyi “politika” gerekçesiyle ..
CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı

Millete hizmet etmesi gereken CHP'li belediyelerde hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak CHP'nin İstanbul'daki kalesi Ba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23