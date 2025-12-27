  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Ameliyata alındı! Hastaneye kaşıntı şikayetiyle gitti ortaya çıkan hayrete düşürdü
Sağlık

Ameliyata alındı! Hastaneye kaşıntı şikayetiyle gitti ortaya çıkan hayrete düşürdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ameliyata alındı! Hastaneye kaşıntı şikayetiyle gitti ortaya çıkan hayrete düşürdü

Burnunda kaşıntı ve tıkanıklık şikâyetiyle hastaneye götürülen 11 yaşındaki otizmli çocuğun burnundan zeytin çekirdeği ve pipet parçası çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Altunbay ailesi, 11 yaşındaki otizmli oğulları Davut Emirhan’ın uzun süredir burnunu kaşıdığını fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede burunda yabancı cisim şüphesi oluşurken, ameliyata alınan çocuğun burnundan çıkarılanlar hem ailesini hem de sağlık ekiplerini şaşırttı.

 

“Hemen doktora başvurmak gerekli”

Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Faruk Atlı, ilk muayenede sadece zeytin çekirdeğini tespit ettiğini ancak ameliyatta pipetle de karşılaştığını ifade ederek, ayrıca burna kaçan yabacı cisimlerin zamanında müdahale edilmemesi durumunda çok ciddi sağlık sorunları doğrulabileceği belirtti. Atlı, “11 yaşında özel bir hastamız. Burun kemiğinde sol tarafa doğru eğrilik var, alerjisi var. Ondan dolayı çok sık kaşıntı oluyor. Burnunda tıkanıklık, kaşıntı, ağrı şikayetiyle geldi. Özel durumu olduğundan dolayı poliklinik şartlarında çıkaramadık ameliyathaneye aldık. Ameliyathanede burnun sağ tarafından bir zeytin çekirdeği çıkardım. Daha sonra başka bir şey var mı diye arka tarafı kontrol ederken bir de plastik parçası buldum. O plastik parçasını da çıkardık. Burnunu çok kaşıyan hastalarımızda yabancı cisim ihtimali her zaman göz önünde bulundurulmalı. Burunda tıkanıklık özellikle koku hissedersek hemen doktora başvurmak lazım. Ailelerin küçük çocuklarda, burnunu çok kaşıyan alerjisi olan, burun akıntısı olan bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman doktora başvurması gerekiyor” dedi.

 

Herkes şaşırdı kaldı

Davut Emirhan Altunbay’ın annesi Hacer Altunbay ise oğlunun burnundan çıkanları görünce şaşırdıklarını belirterek, “Burnunda kaşıntı ve kanama olunca doktora getirdik. Biz de şaşırdık onların çıktığına. Zeytin çekirdeği ile pipet parçası çıktı. Çok şükür şu anda durumu iyi. Böyle burun kaçıntısı olan çocukların muhakkak doktora gitmesi gerekiyor, her şey olabilir” diye konuştu.

Süper grip belirtileri neler? Türkiye'de salgın mı var?
Süper grip belirtileri neler? Türkiye'de salgın mı var?

Sağlık

Süper grip belirtileri neler? Türkiye'de salgın mı var?

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?
Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Sağlık

Uyuşturucu testi yanlış çıkar mı?

Belirti vermeden yıllarca sürebiliyor! Göğüs yanması masum olmayabilir
Belirti vermeden yıllarca sürebiliyor! Göğüs yanması masum olmayabilir

Sağlık

Belirti vermeden yıllarca sürebiliyor! Göğüs yanması masum olmayabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Gündem

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aranmaya başlanırken kaçtığı Miami’de her gün Kur’an ve ayet paylaşmaya başlayan Acun Ilıcalı’nın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23