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TÜİK verileri açıklandı! İhracar arttı, ithalat azaldı!

Açıklanan TÜİK verilerine göre ihracat, eylülde yıllık yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalışla 16 milyar 326 milyon dolar oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:17
TÜİK verileri açıklandı! İhracar arttı, ithalat azaldı!

TÜİK verilerine göre İhracat %22,4 arttı, ithalat %18,3 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat %18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %77,1 azaldı

Eylül ayında dış ticaret açığı %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında %59,1 iken, 2018 Eylül ayında %88,5'e yükseldi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3 arttı, ithalat %3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,3 arttı, ithalat %22,8 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %24,4 arttı
 
Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %24,4  artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında %49,9 iken, 2018 Eylül ayında %50,6 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Eylül  ayında 1 milyar 421 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Eylül  ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,2’dir.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,1 oldu
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78’dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %40,5’tir.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:17
  1. TÜİK verileri
  2. ekonomi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Fakirlikten alamıyoruz. O yüzden düştü. Her ithal ürünün ücreti 2 katına çıktı. Dış ticaret açığı üreten ülkelerle fakir ülkelerde düşük olur. Üretmediğimize göre kategorimiz belli.
  • fahrifahri1 sa önce
    İşçilik ücreti yarıya düşerse tabi ki ihracat artar. Patronlar tl deki düşüşle zil takıp oynadı. Servet dolar, gelir dolar, ödemeler tl adamlar yarı maliyetine işçi çalıştırıyor, gaza basmasın da ne yapsın. Sayın Başkan bir güzellik yaptı size, dikkat edin büyük zenginlerin hepsi süt liman. Hz. Allah gözlerin hain bakışını kalplerin gizlediği her şeyi bilir. Günü gelir açığa çıkar.
  • hüseyinhüseyin2 sa önce
    Dolar yükselince herkes fren yaptı harcamaları için, aslolan ihracatın öne geçmesi, halendış ticaret açığı var, gevşememek lazım.
  • enginengin2 sa önce
    tabiki düşecek ithal malları artık çok az insan alabiliyor. döviz yükseliyor. yükseldiği zaman ithal malların fiyatı ikiye katlanıyor ve talep düşüyor. mal ithal edilmediği için dış ticaret açığı düşüyor. ve bunu ekonomik gelişme diye öne sürmek durumumuzun ne kadar vahim olduğunu gösterir.
  • Dalman Dalman 2 sa önce
    Zarardan kar etmişiz.14-16= -2 milyar yani zarar.solar bence az daha yukselmeli.zarar azalır.
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