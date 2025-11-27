  • İSTANBUL
Dünya

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Azerbaycan televizyonu, Gazze’de çadır ve tıbbi malzemelerin girişine hâlâ izin verilmezken, son haftalarda bölgeye girişi sağlanan telefonlar için siyonist israil propagandası yaparak, 'Gazze'de iPhone kuyruğu var' diye haber yaptı.

Azerbaycan televizyonu, Gazze’de çadır ve tıbbi malzemelerin girişine hâlâ izin verilmezken, son haftalarda bölgeye girişi sağlanan telefonlar için siyonist israil propagandası yaparak, 'Gazze'de iPhone kuyruğu var' diye haber yaptı.

Siyonist işgalin gölgesindeki Gazze'ye ilaçların, serumların, antibiyotiklerin, diyaliz makinelerinin ve cerrahi malzemelerin girişine halen izin verilmiyor. Buna karşın, lüks telefon modelleri işgalci güç tarafından tam serbestlik tanınıyor.

Bu tablo, uzmanlar tarafından, telefonların patladığı iddialarının yayılmasıyla cihazların orijinalliği, batarya güvenliği ve dışarıdan müdahale ihtimalini gündeme getirilirken Azerbaycan televizyonu durumu skandal bir şekilde ele aldı.

Kanal, bu durum için yakın zamanda Lübnan’daki çağrı cihazı patlamalarını, olayda yüzlerce çağrı cihazın aynı anda infilak edilmiş olduğunu, çok sayıda sivil ve direniş mensubunun yaralandığını hatırlatmak yerine siyonist israil propagandası yaparak 'Gazze'de iPhone kuyruğu var' diye haber yaptı.

1


Yorumlar

Alı

Allah sizi bıldıgı gıbı yapsın seref yoksunu soykırım destekcılerı hıc olmazsa susun da adam sansınlar sızın gıbılerı ımansızlar

Muro

Azerbaycan ın kendisi İsrail i seviyor,boşuna kötülemeyelim, televizyon kanalını,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
