  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

1900 dairenin olduğu site alev alev yandı: En az 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı

Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir

Daha şimdiden kavgaya tutuştular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Türkiye’nin Sudan sınavı: Sudan krizinde Ankara etkisi!

9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sonuç bildirgesi yayımlandı: Kur’an Kâinatı Okuyor

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı
İSLAM 27 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
27 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27.11.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَٓا اَسْلَفَتْ وَرُدُّٓوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰيهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla 

(30) İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlâları olan Allah’ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır.

(Yunus Suresi, 10/21-22)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Putperestlerin peygamberleri dinlememelerinin, inkârcılıkta ısrar etmelerinin arkasında yatan sebeplerden biri de hak dinin disiplininden kaçmak, dünya hayatını kendi arzularına göre yaşamaktır; yani onlar görünüşte putlara, fakat gerçekte kendi menfaat ve arzularına tapmaktadırlar.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 




GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:


