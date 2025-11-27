  • İSTANBUL
Gündem

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM’ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi’ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Pakette, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak, yargı sürecini hızlandıracak ve toplumsal huzuru güçlendirecek düzenlemelerin yer aldığı bildirildi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

11. Yargı paketinin de hukuk yargılamanın etkinliğini arttırmaya yönelik düzenlemeler var.

Toplumsal huzurun güçlendirilmesi için önemli düzenlemeler var. 38 maddelik kanunun ayrıntısı bugün paylaşılacak.

Çocuklar için önemli düzenlemeler var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz.

Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenleme var.

(Eskişehir’deki orman şehitleri) "Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz.

Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Komisyonun rapor hazırlama süreci sürüyor. Komisyon kapsamlı rapor hazırlayacak. Hukuki adımalar komisyon raporu sonrası atılacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak.

Koronavirüs düzenlemesi bir af değil. Talepleri değerlendirecek olan milletvekilleridir.

DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Değerlendirmeyi mahkeme yapacak.

Haberin Ayrıntıları Geliyor...

 

