İspanyolların üçte ikisi ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor

İspanya'da yayımlanan bir kamu anketine göre İspanyolların yüzde 66,2'sinin ülkelerinin gelecek yıllarda savaşa gireceğini düşünüyor. Anket soncu ülkede tartışma konusu oldu.

Güney Batı Avrupa ülkesi İspanya’da yapılan bir anket tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya hükümetine bağlı ülkedeki önemli kamu araştırma kurumu İspanya Sosyolojik Araştırmalar Merkezi'nin (CIS) yayımladığı anket sonucunda, İspanyolların yüzde 66,2'si İspanya'nın önümüzdeki yıllarda bir savaşa girme olasılığı bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

Ankete katılan İspanyollar, böyle bir savaşın öncelikli olarak Rusya'ya (yüzde 57) karşı olabileceğine inanırken, İspanya'nın savaşa girebileceği diğer olası ülkeler Fas (yüzde 42,2) ve ABD (yüzde 30,4) olarak sıralandı.

İspanyol toplumunda korku ve belirsizlikler üzerine yapılan ankette ayrıca, İspanyolların yüzde 76,8'i "en büyük korkularının savaş yaşamak olduğunu" söyledi.

Dünyadaki mevcut durumun değerlendirmesinde, kötümser konuların olumlu konulardan daha ağır bastığına inanan İspanyolların oranı yüzde 68 olarak verilirken, sadece yüzde 27,3 iyimser konuların ağırlıkta olduğunu ifade etti.

