Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı

AKP’nin papatyaları” başlıklı köşe yazısı nedeniyle AK Parti, AK Parti Kadın Kolları il başkanları ve KADEM tarafından “hakaret” suçlamasıyla 5 yıl önce dava edilen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, “AKP'nin Papatyaları” davasından beraat edip 'AK'landı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi için 27 Temmuz 2020'de “AKP'nin papatyaları” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. O yazıda Dilipak, AK Parti içerisine AKP'lilerin sızdığını vurguladı. Bu AKP’lilerin FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davrandığına dikkatleri çekti.

“AK Parti’yi de ANAP gibi içeriden AB fonlu, holding destekli, feminist-LGBT’ci ‘Erguvani papatyalar’ bitirecek; Lanzarote’den başlayarak bu sözleşmelerden çekilmezseniz aile gider, her şey biter.” ifadelerini kullandı. Yazıda Dilipak, özellikle İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenleri de eleştirdi.

YEREL MAHKEME PARA CEZASI VERDİ

Bu yazı kamuoyunda büyük ses getirdi. AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları, İl Başkanları Ve KADEM, 81 İlde Abdurrahman Dilipak hakkında dava açtı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kovuşturma başlatıldı. 1 yıl 6 aydan 4 yıl dan 1 aya kadar hapis istendi. Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sert ifadelerin Kadın Kolları başkanlarına ve KADEM’e yönelik olmadığını kabul etti. Ancak diğer ifadeleri hakaret sayarak 42 bin lira para cezasına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi ise bu kararı tamamen bozdu.

DİLİPAK 'AK'LANDI

Mahkeme, yazıda eleştirilen kişilerin AK Parti Kadın Kolları ya da KADEM olmadığını, ifadelerin somut bir gruba değil, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan ideolojik bir çevreye yönelik olduğunu tespit etti. Böylece yaklaşık 5 yıldır süren dava, Abdurrahman Dilipak’ın tam beraatiyle sonuçlandı. Geç de olsa adalet yerini buldu. İktidar partisinin mensuplarının taraf olduğu davada verilen beraat kararı, yargının bağımsız olduğunu gözler önüne serdi.