Spor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

