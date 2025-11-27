  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Devlet Terörist başının ayağına neden gitti? İmralı’ya giden yolun perde arkası

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar

Küba’dan ABD emperyalizmine Venezuela uyarısı!

Adana’da ulaşımda büyük çöküş! Sayıştay raporu vahim tabloyu ortaya koydu

Uzmanından kritik uyarı! Altında yeni rekor mu geliyor?

Trump’tan sert çıkış! Saldırıyı tüm ulusa yapılmış saydı
Dünya Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!
Dünya

Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filistinli hackerlar otobüs durakları ekranlarına sızıp İsraillilere, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti. Bu olay İsrail’de şok etkisi yarattı.

Yıllardır Filistin’de katliam yapan İsrail, zaman zaman hiç ummadıkları yerlerden darbe yiyor. Bunun son örneğini Filistinli hackerlar yaşattı.

Filistinli hackerlar, İsrail işgali altındaki Aşdod, Ramat Gan, Modi’in’de otobüs durağı ekranlarına sızarak Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşmasını İsraillilere dinlettirdi.

İsrailliler yaşadıkları duruma şaşırarak o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde birden fazla otobüs durağında Ebu Ubeyde’nin sesinin dinletildiği görüldü.

Bu olay İsrail’deki güvenlik sorununun bir kez daha ortaya koydu. İsrailliler olayın şokunu yaşıyor.

Öte yandan Filistinli hackerların bu buna bezer eylemleri gerçekleştirmeye devam edeceği belirtiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23