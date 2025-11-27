Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!
Filistinli hackerlar otobüs durakları ekranlarına sızıp İsraillilere, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti. Bu olay İsrail’de şok etkisi yarattı.
Yıllardır Filistin’de katliam yapan İsrail, zaman zaman hiç ummadıkları yerlerden darbe yiyor. Bunun son örneğini Filistinli hackerlar yaşattı.
Filistinli hackerlar, İsrail işgali altındaki Aşdod, Ramat Gan, Modi’in’de otobüs durağı ekranlarına sızarak Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşmasını İsraillilere dinlettirdi.
İsrailliler yaşadıkları duruma şaşırarak o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde birden fazla otobüs durağında Ebu Ubeyde’nin sesinin dinletildiği görüldü.
Bu olay İsrail’deki güvenlik sorununun bir kez daha ortaya koydu. İsrailliler olayın şokunu yaşıyor.
Öte yandan Filistinli hackerların bu buna bezer eylemleri gerçekleştirmeye devam edeceği belirtiliyor.