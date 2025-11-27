  • İSTANBUL
27 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar! Kovid düzenlemesi bir af değildir

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Fenerbahçe – Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Bakan Bayraktar: "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım” Enerjide hedef büyük

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Dış ticaret verileri açıklandı! Ekimde ihracat yüzde 2 artarak 24 milyar dolar olarak gerçekleşti
Gazze'de son 24 saatte 5 şehit

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması yürürlüğe girse de bölgede can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 14 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 9'unun daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazların altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 352, enkaz altından çıkarılanların sayısının 605, yaralı sayısının da 896 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 799'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 972'ye ulaştığı aktarıldı.

