Fenerbahçe – Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe – Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

