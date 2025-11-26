Lojmanda yaşanan kazalar, iş kazası mıdır?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe’nin iş yerlerinin lojmanlarındaki kazaların iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair açıklamaları şöyle:

“İşyeri tanımında sadece işin yapıldığı yer değil, sosyal tesisler ve müştemilat da iş yeri kapsamında değerlendirilir. Çalışan kişilerin ailece kaldıkları lojmanlar, iş yerinden sayılmaz.

Eğer lojman ücretini çalışanlar kendileri karşılarlarsa bu iş kazası olmaz.

Lojmanların ücretini işveren veriyorsa lojmandaki her olay ve kaza işyerinde olmuş gibi değerlendirilir.

Lojmandaki intihar, cinayet, kalp krizi ve benzeri olaylar iş kazasıdır. Çok büyük bir oteller zincirinde lojman kazaları ile ilgili eğitim verirken bu hususu anlatmıştım.

Trabzonlu Fatih diye bir delikanlı;

Hocam biz lojman ücretini kendimiz ödüyoruz. Lojmanda intihar edersek iş kazası sayılmayacak mı?

Güldüm: ‘Evet Fatih sayılmaz.’

Fatih bana döndü: ‘Hocam biz aptal mıyız, niye lojmanda intihar edelim. Geliriz, otelde intihar ederiz.’

Bütün salon gülmeye başladı.

İŞ AKDİ TAZMİNATSIZ FESHEDİLDİ

Geçtiğimiz hafta beş yıldızlı bir otelin lojmanında kalan bir çalışan lojmana sarhoş geliyor. Lojmandaki bazı arkadaşlarıyla kavga ediyor. İki tanesini yaralıyor. Sarhoşluğun verdiği agresiflikle birkaç camı da kırıyor. Olayla ilgili kaza tutanağı tutuldu. Lojmana sarhoş gelen çalışanın olayla ilgili savunması istendi.

İş kanununa göre;

Sarhoş geldiği için,

Kavga ettiği için,

Brüt bir aylık maaşından fazla iş yerine zarar verdiği için, her birisi için ayrı ayrı fesih sebebi doğar.

Çalışanın iş akdi, ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedildi.”