  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İkinci şoku yaşadı! Sarkozy’e kötü haber
Dünya

İkinci şoku yaşadı! Sarkozy’e kötü haber

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İkinci şoku yaşadı! Sarkozy’e kötü haber

Fransa'da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluktan mahkum edildiği ‘telekulak’ davasında yaptığı itirazı reddederek hakkındaki 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onayladı.

Fransa basını, Yargıtay’ın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdiğini duyurdu. Yargıtay’ın, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi. Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

Fransa’dan Çin’e büyük çalım Renault’un yeni üssü Türkiye
Fransa’dan Çin’e büyük çalım Renault’un yeni üssü Türkiye

Otomotiv

Fransa’dan Çin’e büyük çalım Renault’un yeni üssü Türkiye

Fransa’dan AliExpress ve Joom’a "Çocuk istismarı" suçlaması
Fransa’dan AliExpress ve Joom’a “Çocuk istismarı” suçlaması

Avrupa

Fransa’dan AliExpress ve Joom’a “Çocuk istismarı” suçlaması

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor
Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor

Dünya

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor

Fransa'dan İran'a işbirliği çağrısı
Fransa'dan İran'a işbirliği çağrısı

Dünya

Fransa'dan İran'a işbirliği çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23