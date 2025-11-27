  • İSTANBUL
Dev şirkette kovulan kovulana

Alman özel kimyasallar şirketi Wacker Chemie, 2027 yılı sonuna kadar 1500 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

#1
Foto - Dev şirkette kovulan kovulana

Şirketten yapılan açıklamada, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi Wacker'in de ekonomik baskı altında olduğu belirtildi.

#2
Foto - Dev şirkette kovulan kovulana

Bu nedenle maliyet düşürme programı kapsamında şirketin 2027 yılı sonuna kadar iş gücünün yaklaşık yüzde 9'unu azaltacağı belirtilen açıklamada, "Tasarrufların yarısı personel azaltımından sağlanacak.

#3
Foto - Dev şirkette kovulan kovulana

Planlanan azaltım kapsamında dünya çapında 1500'den fazla istihdamın kesilmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunun Wacker'in Almanya'daki tesislerinde olacağı bildirildi.

#4
Foto - Dev şirkette kovulan kovulana

Wacker Chemie Üst Yöneticisi Christian Hartel, hedeflerinin maliyetleri rekabetçi bir seviyeye indirmek olduğunu belirterek, ülkedeki "aşırı yüksek enerji fiyatları ve bürokratik engelleri" kimya endüstrisinin başarılı bir şekilde gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Dev şirkette kovulan kovulana

Şirket, Ekim 2025'te üretim ortamında ve idari yapısında maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla "PACE" adlı bir proje başlatmıştı.

