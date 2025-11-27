  • İSTANBUL
Kayseri’de vahşi cinayet! 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi: Cinayet şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36), sokak ortasında çıkan tartışma sonucu A.A. (41) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı kapsamlı çalışma sonucu cinayet şüphelisi A.A. ve eşi P.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan A.A. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde, 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36)'nin hayatını kaybettiği korkunç bir cinayet yaşandı. İddiaya göre, Celal Bayar Sokak'ta A.A. (41) ile Ebru Kekilli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.A., yanında bulunan pompalı tüfekle genç kadını vurarak olay yerinden kaçtı.

SOKAK ORTASINDAKİ TARTIŞMADA KAN AKTI!

İddiaya göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tüfekle kadını vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda P.A.’nın (40) eşi A.A.(41) ile birlikte olay yerine gittikleri ve olayı A.A.’nın gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda P.A. ve A.A suç aleti tüfek ile yakalanırken, A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. P.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

