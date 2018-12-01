Dış ticaret açığı % 93 azaldı

TÜİK’in geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalışla 456 milyon dolara indi. İhracat ise ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 138 milyar 700 milyon dolara, ithalatı yüzde 0,1 artışla 190 milyar 327 milyon dolara çıktı.