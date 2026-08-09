Dış temsilciliklerde yeni dönem! Dört büyükelçi atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İzlanda, Ukrayna ve Hollanda büyükelçilikleri ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine yapılan atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı.
Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev yapacak yeni isimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan atama kararlarıyla üç ülkenin büyükelçisi ve Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi değişti.
BİLGEN İZLANDA’YA, YAZGAN UKRAYNA’YA ATANDI
Karara göre, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İzlanda Büyükelçiliği görevine getirildi.
Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ise yeni dönemde Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapacak.
AKÇAPAR HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ OLDU
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Hollanda Büyükelçiliğine atandı.
Akçapar’dan boşalan Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği görevine ise Ayşe Sözen Usluer getirildi.
ATAMALAR RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.