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Sağlık Diş tedavilerinde koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?
Sağlık

Diş tedavilerinde koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?

Diş hekimliği hastaları ve çalışanları, ağız boşluğunu ve solunum yollarını enfekte eden virüsler ve bakteriler dâhil patojen mikroorganizmalara maruz kalabilmekteler. Peki, Diş tedavilerinde koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:35:00 -
Diş tedavilerinde koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?

Küçük bir ihmal yüzünden bile virüse yakalanma oranımız çok yüksek olduğunu vurgulayan Dt. Talha Sayıner diş hekimlerinin alması gereken önlemleri ve diş tedavilerinde alınabilecek yöntemleri şu şekilde sıraladı.

Diş tedavilerinde koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?

Diş hekimlerinin alması gereken önlemler:

-Maske kullanımı ihmal edilmemeli

-Koruyucu gözlük veya siperlik kullanımına uyulmalı

-Tek kullanımlık cerrahı önlük kullanılmalı

-Tıbbi cihazların sterilizasyonu bozulmayacak şekilde kullanıma dikkat edilmeli

-İşlem sonrası hijyen kurallarına uyarak hekim kendini muhafaza etmelidir

Diş tedavilerinde alınabilecek önlemler

-Diş hekimi peş peşe hasta almamalıdır

-Odaların sterilizasyonuna mutlaka uyulmalıdır

-İşlem sonrası odanın en az yarım saat havalandırması bir sonraki hasta için hazırlanması gerekmektedir

-Acil diş tedavilerinde (diş ağrısı, dişeti kanamaları...) mutlaka hekiminize danışma ihmal edilmemelidir

-Randevu saatine en yakın sürede muayenehanede olmalısınız ki bekleme salonunda diğer bekleyen kişilerle temasınızı minimuma indirmek için önemlidir.

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