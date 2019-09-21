Diş taşları oldukça can sıkıcı bir durum. Birçok kişinin problemi haline gelen bu durumdan kısa süre içerisinde kurtulmak mümkün. Peki ama diş taşları nasıl temizlenir? Diş taşı nasıl yok edilir? İşte detaylar...

Dişlerdeki taş oluşumu, yemek kalıntıları ve gazlı içeceklerin fazla tüketimi sonrasında meydana gelir. Bazı durumlarda ağrı yapabileceği gibi, kanamalara da sebebiyet verir. Aynı zamanda kötü görüntülü dişlere de sahip olabilirsiniz.

Bu sorunun istesinden gelmek için öncelikle sık sık diş fırçalamak, atıştırmalardan sonra ağız çalkalamak ve her fırçalama sonrasında diş ipi kullanmak gerekir. Bol su içmek ve dil temizliğini de eksik etmemek önemlidir. Bu sayede ağızda bakteri üreyemediği için taşlarında tutunması azalacaktır.

Diş taşlarını kıran inanılmaz etkili kür!

Diş taşlarının kırılması için mutlaka misvak kullanmalısınız. Misvak kullanırken, her bir dişinizin yüzeyini tek tek ovun. Bu zahmetli bir işlem değildir. Oturduğunuz yerden bile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırarak dişlerinizi her gün fırçalayın.

Diş ipi kullanın ve ağzınızı çalkalayın.

En son maden suyu içerek ağzınızı ferahlatıp rahatlatın.

Bu uygulamaları her gün yaptığınız takdirde bir hafta içerisinde etkisini göreceksiniz.