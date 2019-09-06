Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Ancak diş taşı temizliğinin dişe zarar verdiği, dişin yapısını bozduğu yönünde bilgiler de yaygın. Peki, diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı? İşte yanıtı...

Diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı?

Diş taşları dişler düzgün fırçalanmadığında diş yüzeyinde kalan plak tabakası ile tükürüğün birleşmesi ile oluşur. Bu derecesine göre büyüklükler gösterebilir, bazen o kadar büyük diş taşları oluyor ki diş etlerini hatta kemiği ittirebiliyor, yani aslında kök yüzeyi çıkmış oluyor. Obölgedeki diş taşları temizlendiği zaman açığa çıkan kök yüzeyi sızlama yapıyor. Yani orda hiç diş taşı olmasa ya da düzenli aralıkla temizlense diş taşı diş etini ve kemiği ittirmeyip kök yüzeyi açığa çıkmayacak böylelikle sızlama da olmayacak. Bu durumda diş taşı temizliğinden sonra oluşan sızlama dişinize zarar geldiği anlamına gelmemektedir. Eğer bir kişi düzenli olarak 6 ayda bir diş taşı temizliği yaptırırsa bu sızlama da meydana gelmeyecektir.

Diş taşlarını temizlemek için doğal yöntemler

Çilek ve domates tarifi

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Limon ile diş taşı temizleme

Normal fırçalama sonrası diş fırçasını biraz limon suyuna batırın. Fırçayı yumuşak hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

Aloe Vera jel ve gliserin kullanın

Hem aloe vera hem de karbonat antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Yararlı antioksidanlar içerir. Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki kez açın. Gliserin dişlerin yeniden mineralizasyon işlemini engelleyebileceğinden bu yöntemi uzun süre kullanmayın.

Diş taşları hangi doğal yöntemlerle temizlenir?