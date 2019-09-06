0553 313 94 23

Diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı?

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Ancak diş taşı temizliğinin dişe zarar verdiği, dişin yapısını bozduğu yönünde bilgiler de yaygın. Peki, diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı? İşte yanıtı...

06 Eylül 2019 Cuma 15:59
Diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı?

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Ancak diş taşı temizliğinin dişe zarar verdiği, dişin yapısını bozduğu yönünde bilgiler de yaygın. Peki, diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı? İşte yanıtı...

Diş taşı temizlemek dişin yapısını bozar mı?

Diş taşları dişler düzgün fırçalanmadığında diş yüzeyinde kalan plak tabakası ile tükürüğün birleşmesi ile oluşur. Bu derecesine göre büyüklükler gösterebilir, bazen o kadar büyük diş taşları oluyor ki diş etlerini hatta kemiği ittirebiliyor, yani aslında kök yüzeyi çıkmış oluyor. Obölgedeki diş taşları temizlendiği zaman açığa çıkan kök yüzeyi sızlama yapıyor. Yani orda hiç diş taşı olmasa ya da düzenli aralıkla temizlense diş taşı diş etini ve kemiği ittirmeyip kök yüzeyi açığa çıkmayacak böylelikle sızlama da olmayacak. Bu durumda diş taşı temizliğinden sonra oluşan sızlama dişinize zarar geldiği anlamına gelmemektedir. Eğer bir kişi düzenli olarak 6 ayda bir diş taşı temizliği yaptırırsa bu sızlama da meydana gelmeyecektir.

Diş taşlarını temizlemek için doğal yöntemler

Çilek ve domates tarifi

Küçük bir domates ve çileği blenderdan geçirip hamur yapın. Bu karışımı dişlerinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra ağzınızı durulayın. Çilek ve domates, ağızdaki bakterileri öldürecek ve tartarı yok edecektir. Bu işlemi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Limon ile diş taşı temizleme

Normal fırçalama sonrası diş fırçasını biraz limon suyuna batırın. Fırçayı yumuşak hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

Aloe Vera jel ve gliserin kullanın

Hem aloe vera hem de karbonat antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Yararlı antioksidanlar içerir. Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki kez açın. Gliserin dişlerin yeniden mineralizasyon işlemini engelleyebileceğinden bu yöntemi uzun süre kullanmayın.

Diş taşları hangi doğal yöntemlerle temizlenir?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:59
  1. diş taşı
  2. Diş taşı temizliği
  3. diş taşı temizleme
  4. diş taşı temizleme dişe zarar verir mi
  5. diş taşı temizliği dişin yapısını bozar mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları iyi fakat uygulamada yetersiz”
    1. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    2. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    3. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    4. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    5. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    6. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    7. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    8. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    9. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    10. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    11. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    12. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    13. Dunford'dan Suriye açıklaması
    14. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    15. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    16. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    17. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    18. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    19. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    20. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    21. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    22. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    23. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    24. Merkel'den Çin'de ticaret müzakereleri..
    25. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    26. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’den..
    27. Galatasaray'dan flaş Martin Linnes..
    28. Bolu’da kaçak silah imalathanesine..
    29. "İran, müzakereler yapabileceğimiz bir..
    30. Şehit polisler için mevlit okutuldu
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim