Diş taşı oluşumunu önlemek için...

Japonya'da yapılan araştırmalar da, yoğurdun nefes kokusunu giderdiğini, diş taşı ve diş eti iltihaplarını doğal yollardan önlediğini ortaya koydu. Altı hafta boyunca günde bir porsiyon yoğurt yiyenlerin yüzde 80'inde, nefes kokusuna yol açan hidrojen sülfit düzeyi azaldı.

Az yağlı yoğurtlarda bulunan kalsiyum ve protein vücudun yağ yakmasına yardımcı oluyor.

Göbeğini hızla eritmek isteyenler, bol bol yağsız yoğurt yesin! Yoğurt yiyenlerin, karın bölgelerinde %81 daha fazla yağ yaktıkları ortaya çıktı.

Araştırmayı yapanlardan Dr. Michael Zemel, yoğurt yiyenlerin daha fazla inceldiklerini hem de kaslarını diğerlerinden iki kat fazla koruduklarını belirtti.

Dr. Zemel, kas kütlesini korumanın diyet yapanlarda önemli bir konu olduğunu belirterek, "Önemli olan yağ yakmak, kas değil. Kaslar kalori yakmaya yardımcı oluyor, ancak kilo verirken kas kütlesi de kaybediliyor. Buna en iyi çözüm, yoğurt" diye konuştu.