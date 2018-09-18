0553 313 94 23

Diş taşı oluşumunu önlemek için...

Zayıflamanın daen sağlıklı yolu; yoğurt. Yoğurt diş taşı oluşumunu engelliyor.

18 Eylül 2018 Salı 17:52
Diş taşı oluşumunu önlemek için...

Japonya'da yapılan araştırmalar da, yoğurdun nefes kokusunu giderdiğini, diş taşı ve diş eti iltihaplarını doğal yollardan önlediğini ortaya koydu. Altı hafta boyunca günde bir porsiyon yoğurt yiyenlerin yüzde 80'inde, nefes kokusuna yol açan hidrojen sülfit düzeyi azaldı.

Az yağlı yoğurtlarda bulunan kalsiyum ve protein vücudun yağ yakmasına yardımcı oluyor.

Göbeğini hızla eritmek isteyenler, bol bol yağsız yoğurt yesin! Yoğurt yiyenlerin, karın bölgelerinde %81 daha fazla yağ yaktıkları ortaya çıktı.

Araştırmayı yapanlardan Dr. Michael Zemel, yoğurt yiyenlerin daha fazla inceldiklerini hem de kaslarını diğerlerinden iki kat fazla koruduklarını belirtti.

Dr. Zemel, kas kütlesini korumanın diyet yapanlarda önemli bir konu olduğunu belirterek, "Önemli olan yağ yakmak, kas değil. Kaslar kalori yakmaya yardımcı oluyor, ancak kilo verirken kas kütlesi de kaybediliyor. Buna en iyi çözüm, yoğurt" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:52
  1. yoğurt
  2. yoğurdun faydaları
  3. diş taşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile..
    2. Casus Brunson'ı ziyaret eden..
    3. MİT'in yakaladığı 9 teröristle ilgili..
    4. Bu hırçınlığın sebebi sizdeki..
    5. Libya'da çatışmalar halkı karanlığa..
    6. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rus..
    7. Herkesin başına gelebilir! Onlar..
    8. Topuk ağrısına pişmiş soğan
    9. İş yerine pompalı tüfekle saldırı
    10. Otlu peynir tescillendi
    11. Kötü ayak kokusunun çaresi...
    12. Mersin'de kadın cinayetine müebbet hapis
    13. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Rus..
    14. Antalya'da feci kaza! Liseli genç..
    15. Hamilelikte babanın önemi nedir?
    16. İran'dan Instagram tehdidi! 'Kapatırız'
    17. Öğrenciler istedi, Erdoğan hemen..
    18. Yakalanacaklarını anlayınca çaldıkları..
    19. İsilik bulaşıcı değildir
    20. Uykusuzluğun çaresi lavantada
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!