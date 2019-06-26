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Diş Tartarı Temizliğinin En Kolay Yolu

Dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:40
Diş Tartarı Temizliğinin En Kolay Yolu

Diş tartarının diğer adı diş taşıdır. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama,diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar ve plak oluşumu gerçekleşir.

İşte diş tartarı, diş taşını temizlemek için doğal çözümler:

CEVİZ

Malzemeler

  • 40 gr ceviz kabuğu
  • 1 su bardağı su

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dk kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez devam edin.

KARBONAT

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 tutam tuz
  •  Diş fırçası

Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur.Antrasit içeriği ile ağız içi pH seviyesini dengeler.Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

LİMON SUYU

Malzemeler

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Diş fırçası

Limon suyu asidik içeriği sayesinde antimikrobiyal özelliği gösterir. Plak ve tartarınçözülmesine ve nihayetinde yok edilmesine yardımcı olur. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın, limonlu suya daldırın. Bu su ile dişlerinizi ve diş etlerini hafifçe ovun. Bir dakika bekleyip suyla ağzınızı durulayın.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:40
  1. diş tartarı
  2. ceviz
  3. karbonat
  4. limon suyu
  5. diş tartarından kurtulmanın yolları

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