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Diş sıkmaya çözüm: Botoks

Diş Hekimi Mahmut Genç, bruksizm (diş sıkma alışkanlığı) ve tedavisi konusunda bilgiler verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
Diş sıkmaya çözüm: Botoks

Diş Hekimi Mahmut Genç, bruksizm (diş sıkma alışkanlığı) ve tedavisi konusunda bilgiler verdi.


Diş Hekimi Mahmut Genç, “Bruksizm, geceleri ve hatta bazen gündüzleri diş sıkma olarak adlandırılır. Bu kişiler çoğu zaman diş sıktıklarını hatırlamaz ancak yakınları bu konuda kendilerini uyarabilir veya sabah kalktıklarında çene bölgelerinde kasılma ve ağrılar vardır. Bruksizm bir çok önemli belirti vererek problemin varlığını bize haber verir.. Baş, kulak, çene ve yüz ağrıları, kulak çınlaması, çene ekleminden ağzı açarken ses gelmesi, ağız açmada zorlanma, ağrı veya çene kayması diş sıkmanın en önemli belirtileridir. Çoğu zaman klinik belirti vermeden yıllarca devam eder. Bazı durumlarda ise akut hale gelerek kişiye çok ciddi sıkıntılar veren bir rahatsızlığa dönüşebilir. Akut bruksizmde dişlerin kesici kenarlarında aşınmaya bağlı diş boyu kısalması ve diş yüzeylerinde çok ince çatlaklar görülebilir. Ayrıca hastalarda diş mine dokusunun incelmesine bağlı soğuk sıcak hassasiyetleri de oluşabilir. Bu hastalarda herhangi bir travma yokken diş mine kırıkları ya da daha önceden yapılmış restorasyonların kırılması gibi durumlarla da karşılaşılır” dedi.


Farkında olmadan çene ekleminde ve yüz kaslarında, aşırı yüklenmeye sebep olabilecek şekilde dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması ileri ki dönemlerde eklemde bozulmalara yol açarak kalıcı çene eklemi rahatsızlıklarını oluşturabildiğini ifade eden Dt. Genç, “Bruksizm tedavisinin amacı dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Uyku sırasında dişlerin birbiriyle temasını engellemek amacıyla alt ve üst çene dişlerinin arasına koruyucu özelliği olan splint kullanılır. Ancak gece koruyucuları genellikle tek başına yeterli olamayabilir. Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre gece koruyucularının yanında bazı ek tedavilerin de uygulanması gerekebilir. Bunlar arasında stres terapisi, rahat uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevşetici ilaç uygulanması, hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi, eksik olan dişlerin yerine konulabilmesi için protez uygulamalarıdır” diye konuştu.


Botoksun, dişleri taşımaya yardımcı olan en büyük çene kasları olan masseter kaslarını kontrol altında aldığını kaydeden Dt. Genç, “Botoks enjeksiyonun etkisi kalitesine göre ve kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 3 4 ay ile 6 12 ay arasında değişiklik gösterir. Ağız ve çene fonksiyonlarının hareketinin kısıtlanmaması için mutlaka alanında uzman diş hekimlerine yaptırılması gerekir. Düzenli olarak enjeksiyon yapıldığında kastrofileri daha az hantal hale gelir ve zamanla botoks kullanımına gerek kalmayabilir. Ayrıca diş sıkmanın en önemli nedeni olan stresin de kontrol altına alınması gerekir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
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