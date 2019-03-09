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Diş sıkmanın zararları nelerdir, tedavisi nasıl olur, diş sıkması için hangi doktora gidilir

Günlük hayatın yoğunluğuna stres de eklenince bazı bilinçsiz davranışlar insanoğlunda görünmesi söz konusu. Diş gıcırdatma da bunlardan biri. Bir şeye sinirlendiğimiz vakit sinirimizi çoğu kez dişlerimizden çıkartırız. Diş sıkmak ağız yapısını bozuyor. Peki, diş sıkma nedir? Kimler dişini sıkar? Diş sıkmanın sebepleri nelerdir? Diş sıkma tedavi edilebilir mi? Diş sıkma tedavisinde ne kullanılıyor? Diş sıkması için hangi doktora gidilir? Diş gıcırdatma neden olur?

09 Mart 2019 Cumartesi 08:58
Diş sıkmanın zararları nelerdir, tedavisi nasıl olur, diş sıkması için hangi doktora gidilir

Günlük hayatın yoğunluğuna stres de eklenince bazı bilinçsiz davranışlar insanoğlunda görünmesi söz konusu. Diş gıcırdatma da bunlardan biri. Bir şeye sinirlendiğimiz vakit sinirimizi çoğu kez dişlerimizden çıkartırız. Diş sıkmak ağız yapısını bozuyor. Peki, diş sıkma nedir? Kimler dişini sıkar? Diş sıkmanın sebepleri nelerdir? Diş sıkma tedavi edilebilir mi? Diş sıkma tedavisinde ne kullanılıyor? Diş sıkması için hangi doktora gidilir? Diş gıcırdatma neden olur? 

Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamakta. Bazı araştırmalar ise bu durumun sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösteriyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında 'Uykuda diş sıkma neden olur?' sorusunun yanıtı ve uykuda diş sıkma tedavisi hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Diş sıkma genellikle uyku sırasında, çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir ve çene eklem problemlerine yol açar.  Bruksizm ise diş sıkarken ses çıkmasıdır (gıcırdatma). Genellikle uyku sırasında olan bu durum bazı kişilerde gün içerisinde de ortaya çıkabilir. Hastalığın psikolojik ve fizyolojik sebepleri vardır. Stres bruksizmin nedenleri arasında önemli bir faktördür. Mükemmeliyetçi, rekabetçi, yönetici konumundaki kişilerde daha sık rastlanır. Hastalığın kadın ve erkekte görülme olasılığı aynıdır. Ama agresif, titiz, rekabetçi kişiler risk grubundadır.

Geceleyin diş sıkma neden olur?

Şikayetleri: Hastalığın en önemli belirtisinin diş gıcırdatmasıdır. Diş sıkma alışkanlığı edinen kişilerin büyük bir kısmı bu durumun farkında dahi değil.  Bu hastalar, ancak gece boyu dişlerini sıktıkları için sabah ciddi yüz ağrılarıyla (şakak ve yanak bölgesinde kas ağrısı) uyanma şikayeti oluyor.  İlk etapta yüz ağrılarıyla kendini hissettiren diş sıkma problemi, ileri dönemde gece boyu süren çene aktivitesine bağlı olarak sabahları yorgun uyanma, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları ve diş sıkma ve diş gıcırdatmaya bağlı olarak çene eklemine aşırı yük gelmesi sonucunda, eklemde kilitlenme, çıtırtı sesleri ve ağrı olabilir. Diş sıkma ve diş gıcırdatma alışkanlığının tedavisinin birinci amacı, çene ekleminde geri dönüşümsüz zararlar bırakan, normal dışı çene hareketlerini engelleyerek, çene eklemini korumak, varsa ağrıyı ortadan kaldırmak ve dişlerin aşınmasını engellemektir. Bu amaçla, hastanın gece uyurken takacağı, dişlerine uygun olarak hazırlanan silikon plaklar kullanılmaktadır. Plak, uyku esnasında dişlerin birbiriyle direkt temasını keserek aşınmayı engellemekte, böylece çene eklemini rahatlatmakta ve ağrıyı ortadan kaldırmaktadır.

Diş sıkma neden olur ve kimlerde görülüyor? 

Diş sıkma hastalığı yetişkin insanların önemli bir kısmında görülüyor. Bu konuda en önemli sorunlardan biri de hasta bireylerin, kendilerinde diş sıkma hastalığı olduğundan haberdar olmamalarıdır. Hasta bireyler, hastalığın oldukça rahatsızlık veren semptomları ortaya çıkınca sorunu önemsemeye başlıyor. Dişlerde aşırı hassasiyet, kırılma ya da sallanma, dişlerde aşınma ve çene fonksiyonlarında önemli düzeyde bozukluklar ortaya çıkınca hastalar hekime başvuruyor. Diş sıkma, yetişkin insanlarda görülürse ciddiye alınması ve tedavisi için hekime başvurulması gerekiyor. Ancak çocuklarda görülen diş sıkma ve gıcırdatma davranışı bir hastalık olmayıp, normal ve geçici bir davranış olarak değerlendiriliyor. Diş sıkma vakası yaşayan hastalar ağız ve diş sağlığı doktorundan randevu almalıdır.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 08:58
  1. Geceleyin diş sıkma neden olur?
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  10. dis gicirdatma hangi doktor bakar
  11. çoçuklarda diş gıcırdatma hangi doktora gidilir
  12. diş gıcırdatma bitkisel tedavisi
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