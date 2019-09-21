Diş sararması herkesin başına gelebilecek bir problem. Genel olarak kemik renginden kaynaklı sararmalar çözüme kavuşmasada yemekte kaynaklı sararmalar çözülebilir. Peki ama diş sararması nasıl geçer? Dişler doğal yollarla nasıl beyazlatılabilir? İşte detaylar...

Dişlerin sararması sorunu gerek sosyal ortamda gerekse kişisel bir rahatsızlığa sebebiyet verir. Sorunun üstesinden gelmek oldukça basit.

Neem yaprağı

Doğal bir antibakteriyel olan neem yaprağı, dişleri temizlerken beyazlatıyor. Yaprağı çiğneyerek ya da yağını diş macununuza damlatarak ekstra bir beyazlık elde edebilirsiniz.

Çilek

Malik asit içeriğiyle çilek tek başına dişleri beyazlatmaya yeterlidir. Ezip diş fırçanıza sürerek, dişlerinizi fırçalayın. İki haftada bir kere yapmanız yeterli olacaktır.

Limon ve Karbonat Karışımı

Limon ve karbonat bol asit içerdiği için ayda bir kere kullanılması gereken bu yöntem dişleri oldukça beyazlatır. Aynı miktarlarda karbonat ve limonu karıştırıp dişlerinize sürüp hemen durulayın.