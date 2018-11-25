THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diş sararmalarına karşı ne yapılmalı?

Protez Uzmanı İlker Arslan , ‘Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne değindi.

25 Kasım 2018 Pazar 22:39
Diş sararmalarına karşı ne yapılmalı?

AĞIZ BAKIMI ÖNEMLİ

Tüketilen birçok şeyin dişlerde sağlıksız bir görünüme neden olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan , 'Bu etkenlerin başında sigaranın geldiğini, yoğun sigara tüketen ve ağız bakımı iyi olmayanların dişlerinde sararmaların fazlaca görüldüğüne işaret etti.

GÜNLÜK DİL BAKIMI DA...

Fazla miktarda çay ve kahve tüketenlerde, sigaranın da etkisiyle dilde renklenme ve tat almada bozukluk meydana gelebildiğini belirten Arslan, 'Bu nedenle diş bakımının yanında günlük dil bakımı da çok büyük önem taşıyor' dedi.

BEYAZLATMA YERİNE PORSELEN KULLANILMALI

Dr. İlker Arslan, şebeke suyunda yoğun flor bulunan bölgelerde yaşayanların dişlerinde, aşırı flora bağlı renklenmeler görülebildiğini belirterek, 'Dişin iç yapısından kaynaklanan bu tür bir renklenmede, beyazlatma yerine porselen veya kompozit laminalar kullanılması daha yerinde olur' önerisini dile getirdi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının diş sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu bildiren Arslan, 'Daimi dişlerin oluşması sırasında kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotikler, dişlerde renklenmelere neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda beyazlatma işlemi bile etkili olamıyor, görüntü ancak porselen ve kompozit protezlerle düzeltilebiliyor' diye konuştu.

Estetik bir gülüş için çeşitli yöntemler uygulandığını, dişlerin rengini değiştirebilmek için uygulanabilecek en kolay ve hızlı çözüm olan beyazlatmanın bunlardan birisi olduğunu belirten Arslan, bu işlemin, özellikle form ve diziliş bakımından herhangi bir problemi olamayan, koyu renkli veya renkleşmiş dişe sahip kişilere uygulanabileceğini söyledi.

HASSASİYET İÇİN

Eskiden daha çok diş ve diş etlerine zarar veren yöntemler kullanılırken artık dişlerde hemen hemen hiç hassasiyete yol açmayan sistemler uygulandığını, diş etlerini korumak için de özel jeller tatbik

edildiğini bildiren Arslan, bu alanda lazerin de devreye girmesiyle dişlerde meydana gelebilecek hassasiyetlerin minimuma indirildiğini kaydetti.

BEYAZLATMA İŞLEMİ

Beyazlatma işleminin evde, hasta veya muayenehanede doktor tarafından da yapılabileceğini ifade eden Arslan, şu uyarıları dile getirdi: 'Genel olarak muayenehane ortamında yapılan beyazlatma işlemleri önerilir. Yarım saat gibi kısa bir sürede hem kimyasal olarak daha güçlü, hem de beyazlatma cihazlarının kullanılmasıyla çok etkili sonuçlar elde edilebiliyor.

Ayrıca bu işlemlerin hepsinin doktor kontrolünde olması diş ve diş etlerinde istenmeyen sonuçların oluşmasını engelliyor. Beyazlatma işlemlerinde, muayenehanedeki işlemi takiben evde kısa süreli beyazlatma uygulaması da yapılabilir. 'Ofis tipi' dediğimiz muayenehane ortamındaki beyazlatmalar, hem zaman hem de etki bakımından çok daha avantajlıdır.'

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünal Karaman: Oyuncularıma teşekkür ediyorum
    1. Ünal Karaman: Oyuncularıma teşekkür..
    2. Erzurum beyaza büründü
    3. Maçın ardından
    4. Türk komutan Yunan oyununu bozdu
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Çocukların beslenme çantasında neler..
    7. Başkentli Kartallar minik Hamza için..
    8. Kadına Yönelik Şiddete Karşı..
    9. Kahve maskesi nasıl yapılır?
    10. Diş sararmalarına karşı ne yapılmalı?
    11. Ağzı açık uyumanın nedenleri nelerdir?
    12. Basit yöntemlerle varise çare
    13. İran'daki deprem: 210 yaralı
    14. Boksta 6 madalya
    15. Erzurum beyaza büründü
    16. Kasımpaşa'nın zirve yürüyüşü sürüyor
    17. Bu kez doktor doktoru darp etti!..
    18. Erwin Koeman: Başkanla görüştüm
    19. İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye..
    20. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?