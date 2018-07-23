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Diş protezi nasıl temizlenir?

Çoğunlukla ilerleyen yaşla beraber kişiler dişlerinde kayıplar olabilmektedir. Çeşitli dış etkenlerden, düzenli diş fırçalamamaktan ve yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilen diş kayıpları kişileri rahatsız etse de bu sorun çözümü olmayan bir sorun değildir.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
Diş protezi nasıl temizlenir?

Protez diş yaptırmakla işin bitmediği bir gerçekten. Kişi protez diş yapıldıktan sonra yeni dişlerine gereken özene göstermeli, günlük bakımını yapmalıdır. Aksi halde diş çeşitli iltihaplanmalara ve yeni kayıplara yol açabilmektedir.

Düzenli temizliği yapılmadığında diş etinde çekilmelerede neden olan diş protezinin bakımı oldukça önemlidir. 

Protez dişlerin çeşitleri vardır. Bunlardan biri de sabit protezlerdir. Eğer dişleriniz sabit protez ise mutlaka her fırçalamadan sonra diş ipi kullanmalısınız.
Bir diğer protez diş çeşidi hareketli protezlerdir.

Bu dişler hastalar tarafından çıkarılabildiğinden bunların temizlenmesi sırasında özel temizleme sularında bekletilmesi daha doğrudur.
Sağlıklı bir dişin temeli her yemekten sonra diş fırçalamaktır.

Bu diş fırçalama her yemekten sonra protez dişlerde de uygulanmalıdır.

Protez dişlerde zamanla oluşabilecek lekelenmeleri önlemek için fırçalama sırasında aşındırıcı tozlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu tozlar dişlere zarar vermektedir.

Zaman içinde protez dişlerinizin üzerinde lekelenmeler olduysa mutlaka geç kalmadan diş hekiminize giderek bu lekeleri temizletmelisiniz. Aksi halde lekeler büyüyerek kalıcı hale gelecektir.

Protez dişlerinizin ilk takıldığında alışmakta zor çekebilir, tat kaybına uğrayabilirsiniz. Protezlere zarar vermemek için ilk başlarda mümkün olduğunca yumuşak gıdalar tüketin.

Yemek yedikten sonra ağzınızı mutlaka bol suyla çalkalayın ve tükürün.ağzınızda yemek artığı kalmadığından emin olun.

Diş protezinin ilk zamanlarında mümkün olduğunca küçük lokmalar ısırın ve tek tarafta değil arka dişlerinizin her iki tarafında da yemekleri çiğneyin.

Protezleri takma çıkarma işlemini yaparken mutlaka yumuşak bir zeminde durun. Kaza ile protez düşerse protezde kırıklar meydana gelebilir.

Hareketli protezinizi gece yatarken çıkarıyorsanız kesinlikle kuru bir yerde bırakmamalısınız. Kuru yerde uzun süre kalan hareketli protezlerde bozulmalar meydana gelmektedir.

Fırçalama işlemini yaparken dişin her yerinin fırçalandığından emin olun.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
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