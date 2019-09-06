Diş plağı ile diş tartarı arasındaki fark nedir?

Ağız ve diş bakımının önemli bir kısmı diş tartarlarının temizlenmesi ve diş plakasındaki bakteri oluşumunun engellenmesidir. Çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılan plak ve tartar aslında nedir? Diş plağı ve diş tartarı arasındaki fark nedir? İşte diş plağı ve diş tartarına dair ayrıntılar...

Diş plağı nedir?

Plak, dişin fırçalanmasından sonraki dört ila 12 saat içerisinde, diş yüzeylerinde ve özellikle de diş eti çizgisi boyunca, doğal olarak biriken, bakteri içeren, yapışkan ve renksiz bir tabakadır. Yiyecekler ve içeceklerdeki şekerler plak bakterileriyle birleşerek asit salımına neden olabilir. Bu asitler diş minesine saldırarak parçalanmasına neden olabilir, ardından diş çukurları meydana gelebilir. Bakteri plakları diş eti iltihabı gibi bir diş eti hastalığına da yol açabilir. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanma plağa karşı olan savaşınızdaki en etkili aletlerdir. Plak her gün giderilmediği takdirde nihai olarak birikir ve sertleşerek tartar haline gelir.

Diş tartarı nedir?

Tartar serttir; lekeleri tutabilen ve dişlerin renginin bozulmasına neden olabilen, katı, kabuksu bir kalıntıdır. Tartar dişin yüzeyinde kalan plağın tükürüğünüzdeki mineraller ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşur. Tartarı sadece diş hekimleri giderebilir, otomatik diş fırçası kullanarak, iyi bir diş fırçalama düzeni ile tartarı proaktif biçimde engelleyebilirsiniz.

Dişlerde tartar, dişlerinizin üzerinde plağın mineralize olması sonucunda görülen sarı veya kahverengi birikintilerdir. Tartar oluşumuna yatkınlık kişiden kişiye değişir. Genel olarak yaşınız ilerledikçe dişlerinizde tartar oluşma olasılığı artar.Tartar oluşumu enamele güçlü bir şekilde bağlanır ve sadece bir diş hekimi tarafından çıkarılabilir. Plak veya tartar belirtileri görmeye başlarsanız, vakit kaybetmeden tadaviye başvurun.