Diş macunu olmadan bembeyaz dişlere sahip olmanın yolları | Anında beyaz dişler

Elbette hepimiz inci gibi dişlere sahip olmak isteriz. Fakat doğal dişler için bu pek mümkün değil. Çünkü dişler, kemiklerimizin renginde olduğu için -operasyon dışında- saf beyaz olamazlar. Ama ev imkanlarıyla dişin üzerindeki tortular kaldırılabilir ve dişinizin en beyaz haline kavuşabilirsiniz.

Neem Yaprağı ve Yağı

Doğal bir antibakteriyel olan neem yaprağı, dişleri temizlerken beyazlatıyor. Yaprağı çiğneyerek ya da yağını diş macununuza damlatarak ekstra bir beyazlık elde edebilirsiniz.

Muz Kabuğunun Beyaz Lifi

Muz kabuğunun iç kısmında kalan lifli bölge, diş beyazlatmak için birebirdir. Kabuğun iç tarafını dişlerinize sürmeniz yeterli olacaktır.

Çilek

Malik asit içeriğiyle çilek tek başına dişleri beyazlatmaya yeterlidir. Ezip diş fırçanıza sürerek, dişlerinizi fırçalayın. İki haftada bir kere yapmanız yeterli olacaktır.

Tarçın ve Karbonat Karışımı

Karbonatın etkisi dişler üzerinde büyüktür. Fakat hasar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu uygulamayı 2 haftada 1 kere uygulamak gerekir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, aynı oranlarda karbonat ve tarçını karıştırıp dişlerinize sürün. Fırçayla 10 dakika fırçalayın ve durulayın.

Limon ve Karbonat Karışımı





Limon ve karbonat bol asit içerdiği için ayda bir kere kullanılması gereken bu yöntem dişleri oldukça beyazlatır. Aynı miktarlarda karbonat ve limonu karıştırıp dişlerinize sürüp hemen durulayın.

Sağlıcakla Kalın..