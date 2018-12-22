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Diş lekeleri neden oluşuyor?

Dişlerin mine ve dentin tabakasında oluşan yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden kaynaklanan ayrıca tedavi sürecinde kullanılan antibiyotiklerden de oluşabilen lekelerdir.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:28
Diş lekeleri neden oluşuyor?

Diş lekeleri kişiyi görünüm açısından rahatsız edicidir. Fakat kısa süreli tedavi işlemleri sayesinde kolaylıkla temizlenebilir.

Bazı çocuklarda da tükrük yapısı böyle lekelere sebep olabiliyor. Elma, armut gibi kabuklu meyvaları ısırarak yemesi, sık sık diş fırçalaması, sakız çiğnenmesi, yardımcı olabiliyor

Hemen hemen birçok kişinin rahatsız olduğu diş lekeleri yediğimiz yiyecek ve içeceklerden kaynaklanıyor. Soda ve kola: İçecekler içerdikleri yoğun asit sebebi ile diş minesinde leke yaparlar.

Enerji içecekleri ve hazır gıdalarda bulunan gıda boyaları da leke oluşumunu hızlandırır.

Kahve ve çay: Çay ve kahve ülkemizde oldukça tüketilen bir içecek fakat içerdikleri kafein ve doğal renklendiriciler sebebi ile dişlerde leke bırakır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:35
  1. diş lekesi
  2. diş lekesi neden oluşur

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