0553 313 94 23

Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin

Acıbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:12
Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin

Acıbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, yaz aylarında en çok karşılaştıkları durumlardan birinin ‘yüzücü kulağı’ olarak da bilinen dış kulak yolu iltihabı olduğunu söyledi.


Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, tatilin kabusa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.



Kulağın savunma sistemlerini koruyun


İşitme organı ve denge merkezi olan kulak, kendisini çeşitli şekillerde koruyacak farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ülkü Tuncer, “ Kulak kanalında normalde bulunan sarı-kahverengi renkli ‘serümen’ dokusu özellikle dış kulak yolunu enfeksiyonlara karşı koruyor. Ayrıca yine buradaki hücreler ‘içten dışa doğru yürüme’ özellikleri sayesinde kulaktaki kirin kendiliğinden atılmasını sağlıyorlar. Burada yapısal ya da dıştan sebeplerle bir aksama olursa öncelikle dış kulak iltihaplanmasının önü açılmış oluyor.‘Yüzücü kulağı’ da denilen dış kulak iltihabı (eksternal otit) kulağın kendisini temizlemesine imkan veren koruyucu tabakanın çeşitli sebeplerle ortadan kalkması sonucu ortaya çıkıyor. Bunun en sık rastlanan nedeni ise kulak çubuğu kullanmak. Kulak kanalının sık temizlenmesi ve kulak çubuklarıyla kaşınması ne yazık ki bu koruyucu tabakayı ortadan kaldırıyor” diye konuştu.



Kulağınızı kuru tutun


Deniz tatiline giden birinin sıkça suyla temas etmesinin kulaktaki nemi artırıyor ve böylece bakterilerle mantarların buraya kolayca yerleşmesine zemin hazırladığını söyleyen Tuncer, şunları kaydetti:


“Bu nedenle kulakların mümkün olduğunca kuru tutulması, ıslak olduğunda da havlu ile kurulanması gerekiyor. Ayrıca tatil sezonunda veya değil; banyodayken duşu kulağınıza tutmayın. Sık tekrarlayan dış kulak yolu iltihabı vakalarında denizde veya havuzda kulakların suyla doğrudan temas etmesini önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Alerjik yapısı olan kişilerde bu durumla daha sık karşılaşılıyor. Kontrolsüz diyabeti veya bağışıklık yetmezliği olan (kemoterapi alan veya HIV pozitif) hastalarda ise çok daha dikkatli olmak şart. Bu durumdaki hastaların mutlaka hastaneye yatırılması ve en az bir ay süreyle tedavi edilmesi gerekiyor.”



Tedavinize harfiyen uyun


Dış kulak yolu iltihabında kaşıntı, uykuya veya çiğnemeye engel olabilecek tarzda zonklayıcı ağrı, kulak tıkanıklığı ve buna bağlı hafif işitme kaybı, kulakta akıntı, kulak kepçesinde egzama benzeri görünüm ve çevredeki ciltte kızarıklık görülebildiğini kaydeden Tuncer, “Hafif enfeksiyonlarda aile hekiminin muayenesi ve tedavisi yeterli oluyor ancak şiddetli enfeksiyonlarda bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak zorunlu. Hafif enfeksiyonlarda dış kulak yolunun temizlenmesi ve antibiyotikli damlalarla birkaç günde düzelme sağlanabilirken daha şiddetli olan enfeksiyonlar ağızdan antibiyotik alımı ve günlük pansumanla daha uzun süre tedavi gerektirebiliyor. Ayrıca tedavi süresince kulağın sudan korunmasında fayda var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şer odakları ODTÜ’de el ele
    1. Şer odakları ODTÜ’de el ele
    2. Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
    3. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    4. PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had..
    5. Küresel piyasalar Powell'ın mesajları..
    6. Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin
    7. Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan..
    8. Ahıskalılar seradan ilk mahsulü aldı
    9. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    10. Akşener’den yeni parti yorumu: Bilim..
    11. Aynı bölümde okuyan anne-kız..
    12. İngiliz donanması petrol tankerine..
    13. Elektrik akımına kapılıp sulama..
    14. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye..
    15. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    16. Gece saatlerinde başlayan yağış kaza..
    17. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    18. Terör örgütü DEAŞ’a haraç toplarken..
    19. GÜNDEM / 11 Temmuz 2019
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun..
    22. Ravza Cihan kimdir? Kocaeli Müftüsü..
    23. Yurtta hava durumu
    24. Marmara, kardeş şehir belediyesini..
    25. Muhtarlar hünerlerini sergiledi
    26. DAEŞ adına haraç toplamışlardı.....
    27. "Muğla'daki orman yangını kontrol..
    28. YSK, yenilenen seçimlerin kesin..
    29. Kızılay Vekâletle Kurban Kesim..
    30. Hemoroid sorunu yaşayanlara önemli..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!