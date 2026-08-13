Diş kliniğinin kurşunlanması olayında 3 tutuklama
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Diyarbakır'da diş kliniğini kurşunlayan 3 kişi gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.
Diyarbakır'da diş kliniğini kurşunlayan 3 kişi gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yenişehir ilçesindeki bir diş kliniğine 9 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diş kliniğine kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K., M.E. ve M.V.A. isimli 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyon sonucu gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.